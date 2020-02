Homem tinha cobras pitons e uma jiboia em cativeiro em Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Viseu apreendeu 15 serpentes a um homem de 30 anos, no concelho de Viseu, que as mantinha em cativeiro, sem ter autorização do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A GNR investigava o caso há um mês, depois de ter recebido uma denúncia de que o homem detinha espécie exóticas em cativeiro.

Após uma busca domiciliária foram apreendidas seis piton real ou piton bola, três cobra-do-milho, duas cobra-rei, uma serpente Python-carpete ou diamante, uma jiboia vermelha, entre outras.

Ao suspeito foi levantado um ato de contraordenação , enviado ao ICNF e outro, enviado à Direção Geral de Alimentação Veterinária, uma vez que o homem também tinha um cão potencialmente, sem licença e sem medidas de segurança.