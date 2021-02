Homem usou faca para tentar roubar dois carros por carjacking em Alfena

RP Hoje às 10:01 Facebook

A GNR deteve, em Valongo, um homem, de 46 anos, que tentou roubar dois carros pelo método do carjacking em Alfena, ameaçando os condutores com uma arma branca.

As diligências desenvolvidas por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Santo Tirso, no âmbito de uma investigação relacionada com a tentativa de dois roubos de veículos com recurso a uma arma branca em Alfena, permitiram deter o indivíduo, identificado através das características descritas pelas vítimas.

O detido usou de violência durante as duas tentativas de roubo e uma das vítimas sofreu diversos ferimentos tendo sido sendo necessário o seu transporte para uma unidade hospitalar.

No decorrer da ação policial foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidos sete armas brancas, diversas munições e outro material usado nos crimes.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe foi decretada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto.