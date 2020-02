Homens armados roubam milhares de euros em casa de câmbios

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:54 Facebook

Assalto foi realizado num estabelecimento situado na baixa lisboeta. Ladrões fugiram sem efetuar disparos e estão a ser procurados pelas autoridades

Uma casa de câmbios, situada na baixa de Lisboa, foi assaltada na tarde desta sexta-feira. O roubo foi cometido por dois homens armados que, em poucos minutos, conseguiram apoderar-se de uma elevada quantia em dinheiro e fugir por uma das principais vias da capital.

A PSP esteve no local, mas a investigação está a ser conduzida pela Polícia Judiciária.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, eram 16.40 horas desta sexta-feira quando a dupla invadiu o estabelecimento comercial usado para a troca de moeda de diferentes países. Encapuzados e armados, os dois homens logo ameaçaram os funcionários que se encontravam no local e obrigaram-nos a dar-lhes os milhares de euros que estavam ali armazenados. Os colaboradores da casa de câmbios, que naquela altura não tinha qualquer cliente, cumpriram as ordens, permitindo que os assaltantes abandonassem o local "dois ou três minutos" após a sua chegada e sem efetuar qualquer disparo.

A PSP desconhece se, uma vez na rua, a dupla entrou nalgum carro que ali estaria parado à sua espera. Tem a certeza, no entanto, que os homens fugiram por entre as milhares de pessoas que costumam frequentar aquela zona da cidade lisboeta.

Dado o alerta, a PSP rapidamente deslocou para a casa de câmbios vários agentes. Contudo, devido à dimensão do roubo e ao facto de terem sido usadas armas de fogo, o assalto será investigado pela Polícia Judiciária, que tenta agora descobrir a identidade dos assaltantes.