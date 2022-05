Homens atraídos para encontros sexuais eram assaltados com faca

Beatriz Azeredo Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi detido pela PSP, em Coimbra, por ser suspeito de diversos roubos sob ameaça de faca. As vítimas eram atraídas para encontros de cariz sexual com uma mulher, mas quem aparecia era o suspeito, que as ameaçava, roubando-lhes dinheiro e diversos pertences.

Após serem aliciadas, e quando chegavam ao local combinado, às vítimas, todas do sexo masculino, era pedido que esperassem no interior de um prédio. Ali, os lesados eram abordados pelo indivíduo, de 27 anos, ameaçados com uma faca de grandes dimensões e obrigados a dar-lhe dinheiro e outros pertences.

A PSP apreendeu dinheiro, duas facas e dois telemóveis.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva.