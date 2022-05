Homens levam tiros no peito e na cabeça em bar de Paredes

Dois homens, de 25 e 26 anos, ficaram em estado grave após terem sido baleados num estabelecimento de diversão noturna, situado na Avenida Central de Gandra, no concelho de Paredes, este domingo de madrugada. Aparentemente, o atirador conseguiu abandonar o local sem que ninguém no interior do estabelecimento se tenha apercebido do sucedido e está agora a ser procurado pelas autoridades.

Ainda são desconhecidas as motivações dos disparos que deixaram feridos com gravidade os dois amigos. Ao que o JN apurou, foram os clientes do bar que, cerca das 6.30 horas, encontraram um homem, de 26 anos, caído na casa de banho, com um ferimento de bala na cabeça e em paragem cardiorrespiratória. Este indivíduo é do Bairro do Falcão, em Campanhã, Porto.

Naquele momento, foram alertados os Bombeiros Voluntários de Baltar, que, o chegarem ao local, se aperceberam de um segundo ferido, de 24 anos, que se encontrava caído no exterior do bar, junto a uma floreira, também atingido a tiro.