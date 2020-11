Homicida condenado a quatro anos de prisão por furtar carro de stand 

Rogério Matos Hoje às 16:54 Facebook

O Tribunal de Almada condenou a quatro anos de prisão efetiva um homem por furto qualificado. Na decisão, teve peso a recente condenação do arguido por homicídio qualificado, ainda não transitada em julgado, bem como o facto de estar a cumprir uma pena suspensa na altura do crime.

O furto ocorreu em agosto de 2018 no Laranjeiro, em Almada. O arguido, acompanhado de outros suspeitos não identificados, arrombou um stand automóvel e levou uma viatura que aí se encontrava exposta.

A PSP tomou conta do caso e encontrou impressões digitais do então suspeito no vidro quebrado do stand. A investigação chegou assim ao homem que tinha em sua casa a chave da viatura, que mais tarde viria a ser recuperada.

Em tribunal, o arguido remeteu-se ao silêncio e nem à PSP identificou os restantes suspeitos do furto ao stand automóvel. Assim, tendo em conta a ficha criminal e a postura pouco colaborante com a investigação, o tribunal decidiu não suspender a pena de prisão aplicada.