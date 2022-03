Homicida da noite do Carnaval de Torres Vedras detido pela PJ

Alexandre Panda Hoje às 18:37 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um jovem, de 22 anos, suspeito de ser o autor do homicídio do homem assassinado à facada durante os festejos de Carnaval, no centro de Torres Vedras, no último sábado.

O crime, que vitimou Pedro Silva, de 32 anos, foi cometido cerca das 9.30 horas de sábado, após uma noite de convívio entre grupos de amigos, onde se incluíam a vítima e o agressor.

"As diligências efetuadas permitiram determinar que o homicídio ocorreu na sequência de um conflito entre indivíduos que se conheciam e que, durante a noite do dia anterior e madrugada seguinte, estiveram em confraternização, gerando-se, pela manhã, uma situação de altercação entre o agressor e a vítima, que veio a culminar na prática de agressões graves, por parte do agressor sobre a vítima, com recurso ao uso de uma arma branca, provocando-lhe assim a morte", precisa a PJ de Lisboa.

Desde sábado, a investigação dos inspetores da PJ permitiram "o esclarecimento das circunstâncias da prática do crime, bem como a recolha de suporte probatório relativo à autoria dos crimes praticados, culminado com a detenção fora de flagrante delito do suspeito".

O agressor já foi colocado em prisão preventiva.