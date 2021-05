Homicida de ex-atleta do Sporting acusado pelo Ministério Público

Rogério Matos Hoje às 15:32 Facebook

O homicida de Ricardo Jaquité, ex-atleta do Sporting e do Braga, em dezembro passado, no Seixal, foi acusado pelo Ministério Público de homicídio simples e detenção de arma proibida. Ricardo Jaquité foi esfaqueado e morreu no Hospital Garcia de Orta.

O caso ocorreu ao final da tarde do dia 2 de dezembro na Arrentela, Seixal. Homicida e vítima desentenderam-se e envolveram-se em confrontos, tendo o arguido desferido golpes com uma faca nas mãos, cabeça e tórax da vítima.

A PSP foi alertada para uma possível disputa entre grupos rivais, mas tal não se veio a verificar.

O então suspeito, com 24 anos, fugiu, mas entregou-se cerca de duas semanas depois na esquadra da PSP da Torre da Marinha, no concelho do Seixal. Foi colocado em prisão preventiva e foi agora acusado de crimes que lhe podem valer uma pena de prisão superior a 16 anos.

Natural do Seixal, Ricardo Jaquité foi vice-campeão nacional de ar livre e pista coberta no triplo salto. Representou o Cavadas, Pinhalnovense, Casa do Benfica de Faro, Juventude Operária de Monte Abraão, Sporting e Sporting de Braga e chegou a representar Portugal no Europeu de Seleções, em 2017. No momento do homicídio estava suspenso das competições por ter acusado positivo num controlo antidoping em 2018. Deixa duas filhas menores.