Homicida de freira começa a ser julgado no tribunal da Feira 

O julgamento de Alfredo Manuel da Silva Santos, de 44 anos, que matou a freira "Tona", em S. João da Madeira, em setembro do ano passado, está marcado para esta segunda-feira de manhã, no tribunal da Feira.

Está acusado pelo Ministério Público de crimes de homicídio, violação e profanação de cadáver. Também foi acusado por ter raptado, roubado e tentado violar uma jovem, em agosto de 2019, no mesmo concelho.

Na primeira sessão do julgamento que irá decorrer "à porta fechada", Alfredo Santos será confrontado com a acusação do ministério público. De acordo com o documento, o homicida encontrou a freira, Antónia Guerra de Pinho, 61 anos, na manhã do dia 8 de setembro.

A mulher deu-lhe boleia para casa e já no interior deu-se a investida do suspeito.

Terá impedido a vítima de abandonar o local agarrando-a pelo pescoço com um dos braços e socando-a na face quando a mesma procurou resistir-lhe. De seguida, com a vítima inconsciente, "o arguido despiu-a e manteve com ela trato sexual que perdurou por cerca de três horas", explicou o MP.

O Ministério Público indiciou ainda que parte do referido trato sexual foi mantido pelo arguido quando a vítima se encontrava já morta.

O outro crime aconteceu a 14 de agosto, também em São João da Madeira, quando o arguido perseguiu uma mulher que se dirigia, a pé, para casa. "Correu na sua direção e abordou-a, agarrando-a por trás, com um braço à volta do pescoço", explica o MP.

Depois, o indivíduo "forçou-a a entregar-lhe o telemóvel e passou a arrastá-la, na direção de um parque, com o intuito de a forçar a consigo manter relacionamento sexual", mas como surgiu um veículo, Alfredo Santos não conseguiu concretizar o crime. Estranhando o ato, os passageiros do carro interpelaram o arguido e a vítima aproveitou para gritar por socorro.