Homicida de Lalim encontrado morto

O homem que a 14 de agosto matou a ex-mulher e feriu uma amiga dela, em Lalim, Lamego, foi encontrado morto, anunciou a PJ.

"Foi localizado, no dia de hoje, o corpo do presumível autor do homicídio ocorrido no passado dia 14 de agosto na freguesia de Lalim, em Lamego", anunciou este sábado a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real

O cadáver foi localizado numa zona florestal da freguesia e "os indícios recolhidos pela Polícia Judiciária, até ao momento, apontam no sentido de que o indivíduo em causa se tenha suicidado pouco tempo após o cometimento do homicídio".

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o homem poderá ter-se suicidado com a mesma arma que serviu para matar a vítima.

O cadáver foi encontrado numa zona de difícil acesso, aparentando-se a uma fraga. A remoção do corpo poderá demorar várias horas.

No dia 14, Ana Maria Melo, 56 anos, seguia a pé para a fábrica de enchidos onde trabalhava quando foi atingida com pelo menos cinco tiros pelo ex-marido. Uma amiga, de 37 anos, ainda foi atingida de raspão na perna e foi assistida no hospital. Desde então, as autoridades realizaram buscas para encontrar o suspeito, Henrique Carvalho, de 62 anos, considerado perigoso.