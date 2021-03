Homicida de rapper em Marinhais já começou a ser ouvido em tribunal

Rogério Matos Hoje às 16:25 Facebook

O jovem de 22 anos que matou à facada o rapper Silvano Francisco na madrugada de terça-feira, quando este invadiu a sua casa, em Marinhais, na companhia de três outros suspeitos, começou a ser ouvido no Tribunal de Santarém pelas 16 horas desta quarta-feira para aplicação de medidas de coação. Está indiciado do crime de homicídio, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

Na origem do crime estará uma suposta dívida e tráfico de droga. O rapper, de 29 anos, dirigiu-se a casa do seu amigo, para cobrar o valor em dívida e fez-se acompanhar de três outros suspeitos. Estes foram detidos por extorsão agravada e violação de domicílio e estão também a ser ouvidos no tribunal.

Confrontado com a presença dos quatro dentro de casa que partilha com o irmão mais velho e mãe, o jovem de 22 anos reagiu de forma muito violenta e esfaqueou Silvano Francisco.

Depois do esfaqueamento, o agressor colocou Silvano, ensanguentado, mas ainda com vida, no banco de trás do seu carro, um Renault Clio, e seguiu para a casa deste, na localidade vizinha de Glória do Ribatejo, a oito quilómetros. Numa casa de banho, e na presença da namorada do rapper, chocada com a situação, tentaram fazer um curativo, mas Silvano acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu.

Os bombeiros de Salvaterra de Magos foram chamados pelas cinco horas da madrugada e ainda fizeram manobras de reanimação, mas nada havia a fazer. O corpo foi retirado do local e transportado para a morgue do Hospital de Santarém.

Já com as autoridades policiais no local, o agressor foi visto por vizinhos a abrir o carro onde transportou a vítima, mostrando o sangue no banco de trás. Depois, tentou entrar em casa do rapper, para pedir desculpas à namorada dele. Mas ela recusou qualquer conversa com o suspeito, que regressou para o exterior da casa e sentou-se na berma do passeio, com a cabeça entre as pernas.

Silvano Francisco, 29 anos, deixa uma filha com cerca de dois anos. Morava com a namorada e a filha em casa do seu pai, que se encontra atualmente em Angola. Silvano era rapper, conhecido como Dr. Fresh, e chegou a atuar em algumas festas na vila ribatejana antes da pandemia.