Homicida em centro de reabilitação fica em prisão preventiva

O Tribunal de Setúbal aplicou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, a um homem de 45 anos suspeito de ter matado à facada outro, de 43, num centro comunitário de reabilitação em Grândola.

O homicídio ocorreu na tarde de quinta-feira, no centro comunitário Casa dos Solteiros, no Lousal. Em causa estarão conflitos entre vítima e agressor, ambos utentes deste centro de reabilitação para casos de adição.

Ao início da tarde, os dois foram vistos a discutir num café nas imediações do centro, pouco antes do homicídio, que ocorreu já dentro de casa e no quarto da vítima. O alerta para a GNR foi dado às 13.30 horas. Os militares encontraram a vítima dentro do quarto, que estava trancado, com vários golpes no pescoço provocados por uma faca.

Os militares da GNR começaram a investigar o caso e rapidamente chegaram ao suspeito, que confessou o crime e entregou à Guarda a faca com que cometeu o homicídio aos militares. Acabou detido e colocado em prisão preventiva.