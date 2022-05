Homicida inglês vivia há um mês em Vilamoura com a namorada

Marisa Rodrigues Hoje às 19:54 Facebook

Um dos fugitivos mais procurados do Reino Unido por envolvimento num homicídio, detido esta segunda-feira em Vilamoura, no Algarve, vivia há cerca de um mês com a namorada num condomínio fechado. Já se encontra em prisão preventiva à espera da extradição.

Callum Halpin, de 27 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em cumprimento de um mandado de detenção internacional. Era vigiado por elementos da Unidade de Informação Criminal da PJ e foi abordado quando saiu de casa para passear o cão. Não ofereceu resistência.

Callum estava a ser procurado pela polícia de Grande Manchester pela morte de Luke Graham, um traficante de drogas rival e pela tentativa de homicídio de Anton Verigotta, em Manchester, Inglaterra, em junho de 2018. As duas vítimas foram emboscadas na localidade de Ashton-under-Lyne, num ajuste de contas entre organizações criminosas. Callum pertencia ao grupo que disparou pelo menos cinco tiros, à queima-roupa, contra os dois alvos. A emboscada foi filmada pelo sistema de videovigilância do local. As imagens mostram o momento em que as vítimas são alvejadas na rua e dentro de uma viatura.

Cinco homens foram presos em julho de 2019. Halpin foi considerado suspeito pela primeira vez em 2018 e, no início de 2022, a britânica "National Crime Agency" adicionou-o à lista dos 12 homens "mais procurados" do Reino Unido.

Segundo apurou o JN, Callum mudava de local com regularidade. Vivia em casas arrendadas e o pagamento era feito quase sempre em dinheiro para não deixar rasto. Terá estado escondido em Espanha até se refugiar em Portugal, sempre no Algarve. A PJ já o tinha procurado em Lagos e Albufeira, por haver informações de que ali estaria a viver. Mais recentemente, localizou-o em Vilamoura. Discreto, sem profissão conhecida, tal como a namorada, estaria a ser financiado pela organização criminosa a que pertencia em Inglaterra.

O suspeito foi presente esta quarta-feira ao Tribunal da Relação de Évora e ficou em prisão preventiva, a aguardar o desenrolar do processo de extradição.

Callum Halpin é o segundo homem, da lista dos 12 "mais procurados" da National Crime Agency apanhado em Portugal em apenas dois dias. No sábado, o Serviço de Estrangeiros capturou Alex Male, no Aeroporto de Lisboa, onde chegou da Turquia com um passaporte falso. É suspeito de tráfico de droga, branqueamento de capitais e detenção de armas proibidas.