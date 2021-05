Homicida que matou idoso à pancada traído pelo ADN

Alexandre Panda com Tiago Rodrigues Alves Hoje às 13:48 Facebook

Assassinou homem com quem se cruzou na Mata de Alvalade, em Lisboa, sem qualquer motivo. Foi preso pela PJ, há três meses, em caso semelhante.

É muito perigoso e capaz de provocar conflitos de extrema violência, sem motivo particular, contra pessoas com quem se cruzava na via pública. O indivíduo, de 26 anos, foi detido em flagrante em março e colocado em prisão preventiva, após espancar outra vítima, na Amadora. A Polícia Judiciária (PJ) conseguiu agora estabelecer que foi este homem que matou um idoso, de 78 anos, na Mata de Alvalade, em Lisboa, em fevereiro do ano passado. O homicida foi traído pelo ADN.