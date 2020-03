Homicida tinha planeado desmembrar a mulher

Alexandra Lopes Hoje às 09:58 Facebook

Jorge Branco já está em prisão preventiva e confessou ter matado a companheira em Ribeirão, Famalicão. Faca, lençóis, cobertor e sacos apreendidos.

O homem que asfixiou a companheira, de 36 anos, até à morte, com um cobertor, em Fradelos, Vila Nova de Famalicão, teria planeado desmembrá-la e desfazer-se do corpo e até levava com ele uma faca para o efeito, que lhe foi apreendida. Acabou apanhado pela GNR e detido pela Polícia Judiciária de Braga, após ter sido denunciado pelos gritos da vítima. Foi ouvido ontem, por um juiz do Tribunal de Guimarães e ficou em prisão preventiva.

Movido por ciúmes e revoltado pelo facto de Carla Barbosa lhe ter dito que queria o divórcio, Jorge Branco, 44 anos, camionista, terá planeado o homicídio ao pormenor, mas nada lhe correu como previsto.