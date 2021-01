Homicídio de Fernando Conde. "Quem o matou anda à solta e não devia andar" 

Delfim Machado Hoje às 20:29 Facebook

Misterioso homicídio de Fernando "Conde", em Guimarães, continua por resolver. Mas haverá progressos no inquérito

O misterioso assassinato de Fernando Ferreira, conhecido como "Conde", ocorrido há um ano em Guimarães, continua por resolver. A família, que desde o dia do desaparecimento se multiplicou em esforços para saber do paradeiro do empresário, soube a 22 de janeiro do ano passado que o desfecho era o pior. Fernando "Conde" estava morto, com o rosto desfigurado, prostrado junto à margem do rio.

"Estamos há um ano sem saber quem matou o meu pai. Confiamos nas autoridades e na investigação, mas queremos justiça", afirma Pedro Guimarães, o filho, ao JN. A Polícia Judiciária não tem dúvida de que se tratou de um homicídio, precedido do sequestro do empresário de 63 anos. O filho ressalva que "nada o vai trazer de volta", mas "quem o matou anda à solta e não devia andar".