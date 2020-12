Homicídio de Giovani em Bragança começa a ser julgado em fevereiro

Glória Lopes Hoje às 18:22 Facebook

Está marcado para 10 de fevereiro o arranque do julgamento dos sete homens acusados do homicídio de Luís Giovani Rodrigues, cabo-verdiano que estudava no Instituto Politécnico de Bragança.

A vítima faleceu no Hospital de Santo António no Porto, onde esteve dez dias em morte cerebral, em consequência de agressões sofridas na noite de 21 de dezembro de 2019.

No banco dos réus vão sentar-se sete indivíduos de Bragança, com idades entre 24 e 35 anos. Estão acusados de um crime de homicídio qualificado e três de ofensa à integridade física qualificada pelas agressões aos amigos da vítima mortal. Estas agressões tinham sido qualificadas, inicialmente, como tentativa de homicídio, mas seriam objeto de requalificação jurídica.

Quatro arguidos estão em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, e três permanecem no Estabelecimento Prisional de Bragança. O arguido Bruno Fará pediu recentemente uma alteração desta medida de coação, mas sem sucesso. "O pedido era baseado na desqualificação de três crimes de homicídio qualificado e na questão da covid-19, uma vez que ele [arguido] sofre de alguns problemas respiratórios, mas foi negado", contou o advogado de defesa, Gil Balsemão, que promete "apostar tudo no julgamento, para que se apure a verdade e o que é que cada arguido fez e qual a causa da morte".

Inicialmente, eram oito os arguidos acusados no caso da morte de Luís Giovani, mas, na fase de instrução, um não foi pronunciado, por falta de provas. Trata-se de um antigo bombeiro, que estava acusado de favorecimento pessoal, por ter escondido parte de uma moca que se terá sido usada nas agressões.

A acusação refere-se a uma eventual queda de Giovani numas escadas, que foi descrita pelos arguidos e testemunhas durante a fase de instrução. Os advogados de defesa têm tentado pôr em dúvida se a causa do traumatismo cranioencefálico, apontado como causa da morte de Luís Giovani Rodrigues, foi a queda ou as agressões.