Homicídio na Maia: "Tenho três cartuchos para desgraçar a minha vida e a da Sãozinha"

Alexandre Panda Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Mecânico que matou ex-companheira e tentou assassinar filha e neta da vítima, na Maia, premeditou crime. Ministério Público arquivou queixa por violência doméstica no ano passado.

Conceição Ferreira, conhecida como a "Sãozinha do Quim da Burra", em Pedrouços, na Maia, vivia num clima de medo desde que, há cerca de meio ano, decidiu afastar da sua vida José Artur. Anteontem à noite, após ter tentado matar a filha e a neta, de dez anos, da ex-companheira, assassinou "Sãozinha" com dois tiros de caçadeira, à porta da sua casa e suicidou-se. De tarde, tinha ameaçado que ia "desgraçar a sua vida" e mostrou, num café, três dos cartuchos que iria usar para cometer os crimes. A vítima, de 60 anos, já tinha apresentado queixa por violência doméstica, mas o caso foi arquivado no ano passado.

"Tenho três cartuchos para desgraçar a minha vida e a da Sãozinha". Foi com estas palavras que, na tarde de anteontem, José Artur, 65 anos, anunciou o que tencionava fazer. Segundo relatos ao JN de amigos da vítima e do agressor, o homicida passou as horas que antecederam as mortes a consumir bebidas alcoólicas em cafés da Maia. Foi num deles, próximo da casa da vítima, que proferiu aquelas palavras.