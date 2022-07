JN/Agências Hoje às 17:01 Facebook

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, adiantou esta quinta-feira que o horário de atendimento da esquadra do Infante "já foi reposto" e salientou que "em nenhum momento" esteve em causa o "atendimento próximo" aos cidadãos.

"Queria dizer, contudo, que já foi reposto o horário de atendimento", afirmou o governante na conferência de imprensa no final da reunião de hoje do Conselho de Ministros.

José Luís Carneiro começou por reiterar que "não se tratou de um encerramento", mas de "um ajustamento do horário de atendimento", tendo sido "uma decisão de natureza operacional e não de natureza política".

"As esquadras têm em regra um atendimento 24 horas por dia, e a decisão do comando metropolitano foi de suspender o atendimento entre as 8 horas e as 16, mantendo o atendimento entre as 16 horas e as 8" por entender que as "queixas que são apresentadas na esquadra em questão poderiam ser apresentadas no decurso do horário de atendimento que ficou disponível".

O ministro da Administração Interna assinalou também que no caso da esquadra do Infante, "no raio de um quilómetro" existem "mais duas esquadras que garantem o atendimento a todos os cidadãos".

"Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, esteve em causa o direito dos cidadãos a terem um atendimento próximo e ao mesmo tempo disponível para a colocação das questões que justificam essa deslocação às esquadras", garantiu.

Questionado se situações como esta podem repetir-se no futuro, o ministro da Administração Interna disse que estas decisões cabem ao comando da PSP.

Falando também sobre as unidades móveis, que arrancam hoje em Lisboa e no Porto, José Luís Carneiro indicou que cada uma será constituída por dois agentes e indicou os percursos.

Em Lisboa, a unidade "começa na Praça do Comércio das 16 horas às 20, das 21 horas às 24 estará no Rossio, das 0 horas às 4 horas estará na Praça Luís de Camões, e das 4 horas às 8 estará no Cais do Sodré", enquanto no Porto "começa às 16 horas na Praça da Batalha e das 0 horas às 6 estará na Praça Gomes Teixeira", detalhou o governante