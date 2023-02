Hospital prisional tem nove enfermarias sem casas de banho próprias

O Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, mantém nove enfermarias, em dois pisos e com mais de 50 camas, sem casas de banho próprias. Os reclusos ali internados, se precisam de satisfazer necessidades fisiológicas, têm de sair até ao exterior para acederem a casas de banho comuns às várias enfermarias de cada piso. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) vê ali um problema de segurança, face à alegada escassez de profissionais, enquanto a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR) defende que se trata de uma indignidade para os presos, que estão ali por estarem doentes.

No piso 4 do chamado Pavilhão Clínico do hospital-prisão situado no concelho de Oeiras, já foram construídas casas de banho em cada uma das enfermarias, pelo que, às 19 horas, estas são fechadas e os reclusos são ali mantidos durante a noite. Já nos pisos 3 e 5, "falta proceder a obras de instalação de sanitários no interior das enfermarias", confirma a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, sem esclarecer quando tenciona resolver o problema.

Mas as condições naqueles pisos 3 e 5 são distintas. No 3º, as portas das suas três enfermarias, com oito camas cada, ficam abertas toda a noite, pelo que os doentes não precisam de chamar os guardas para ir à casa de banho no exterior, uma ala que tem ao fundo um portão de ferro (o "gradão", na gíria prisional), e usar uma das três sanitas disponíveis. Já as enfermarias do 5º piso ficam fechadas à noite, mas os presos dispõem de um urinol portátil junto da cama. Se precisarem de uma sanita, podem chamar os guardas para lhes abrir a porta e os acompanhar umas dezenas de metros, até à casa de banho comum.