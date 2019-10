Iam sair à noite em Lisboa e assaltavam taxistas no regresso a casa

Inês Banha Hoje às 17:39 Facebook

Dois homens de 18 e 20 anos são suspeitos de terem assaltado, no último fim de semana, três taxistas depois de irem sair à noite em Alcântara, na cidade de Lisboa.

Os roubos aconteceram nas madrugadas de sexta-feira para sábado e de domingo para segunda-feira. Os dois jovens, que estarão ligados a outros assaltos ocorridos em 2017 e 2018, já foram apanhados pela PSP. Ficaram em prisão preventiva.

Os alegados assaltantes terão chamado um táxi depois de saírem à noite em Alcântara e já perto do Poço do Bispo, a cerca de dez quilómetros de distância, terão ameaçado com um navalha e através de estrangulamento os condutores, para lhes roubarem dinheiro e telemóveis, explicou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o comandante da 2.ª Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, João Prisciliano.

Para evitarem que os taxistas conseguissem ir atrás deles, os suspeitos roubariam ainda a chave do carro. No total, ter-se-ão apropriado de entre 300 e 400 euros.

De acordo com o subcomissário, as vítimas são todas homens, com idades compreendidas entre os 24 e os 55 anos, e só duas foram capazes de reconhecer os presumíveis assaltantes, uma vez que a terceira disse estar demasiado afetada para se lembrar do que ocorrera.

Os jovens, apanhados fora de flagrante delito, foram por isso indiciados por apenas dois dos três roubos ocorridos no último fim de semana. O facto de terem, ao que tudo indica, participado já noutros assaltos em 2017 e 2018 acabou por determinar que, após serem apresentados ao juiz de instrução, ficassem em prisão preventiva.