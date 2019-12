Identificado autor de atropelamento mortal em Ansião

Francisco Pedro Hoje às 17:32 Facebook

O condutor do veículo envolvido no atropelamento que provocou a morte a uma mulher de 62 anos, na madrugada de domingo, em Charneca de Alvorge, no concelho de Ansião, já foi identificado pelas autoridades, anunciou esta segunda-feira o Comando Territorial da GNR de Leiria.

O suspeito, um homem de 51 anos, havia fugido sem prestar assistência à vítima.

Em menos de oito horas, o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes Rodoviários de Leiria conseguiu reunir elementos e efetuar diligências que permitiram localizar o veículo e identificar o suspeito.

Conceição Sá, trabalhava num lar em Charneca de Alvorge, e foi atropelada na madrugada de domingo, quando regressava a casa, após ter participado no jantar de Natal promovido pela instituição.

Foi o marido, que estranhando a sua ausência, saiu à rua e deu com a mulher numa valeta, a poucos metros de casa, já sem vida. Inicialmente pensou-se que teria falecido de doença súbita, mas após a intervenção da GNR, concluiu-se que se tratara de um atropelamento seguido de fuga. O processo segue agora para o Ministério Público.