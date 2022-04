Identificado homem na Madeira com 187 peças de marfim

JN/Agências Hoje às 11:23 Facebook

Elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) identificaram um homem, na Madeira, por posse de 187 peças ornamentais em marfim, sem certificação, numa loja comercial do Funchal, informou hoje o Comando territorial desta região.

Na nota é referido que este material foi detetado numa operação de fiscalização que visa reprimir situações de tráfico, exploração e comercialização de peças no âmbito da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) desenvolvida na passada quinta-feira.

O marfim apreendido tem "aproximadamente 1,4 quilos" e o homem, com 36 anos, foi alvo do respetivo auto de contraordenação, remetido para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, cuja coima pode ascender a 24 mil euros, é referido no mesmo documento.

A GNR indica que esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Madeira.