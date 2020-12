Identificado por envenenar gatos da vizinha

Delfim Machado Hoje às 21:36 Facebook

A GNR da Póvoa de Lanhoso identificou um homem de 50 anos por maus-tratos a animais de companhia. O homem é suspeito de ter envenenado vários gatos, alguns de uma vizinha, com recurso a um produto químico.

Um dos gatos, pertencente à mulher, acabou mesmo por morrer, o que levou a que a dona denunciasse o caso às autoridades.

"No seguimento de uma denúncia de maus-tratos a animais de companhia, os militares foram chamados para uma situação de possível envenenamento de gatos pela proprietária de um dos animais", confirmou a GNR, em comunicado.

No local, os militares encontraram "um bebedouro com um líquido com odor a produto químico" e, após diligências, "foi identificado o suspeito como possível autor dos maus-tratos a animais", acrescenta o comunicado. O homem foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal da Póvoa de Lanhoso.