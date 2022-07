Identificado suspeito de assalto a ourivesaria de Viana do Castelo

A PSP anunciou esta quinta-feira que, na sequência de buscas domiciliárias realizadas Madalena, Vila Nova de Gaia, e Valbom, Gondomar, foi indiciado um suspeito pelo assalto de uma ourivesaria em Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital da PSP de Viana, o homem tem antecedentes, já foi condenado e cumpriu pena de prisão por crimes idênticos. Em causa está o furto de artigos em ouro no acordos de cerca de 40 mil euros, num estabelecimento na cidade de Viana do Castelo.

Após três meses de investigação do caso, a PSP, através do seu dispositivo de Investigação Criminal, com colaboração da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia - Corpo de Intervenção, no Porto e do Comando Metropolitano do Porto, efetuou cerca das 7 horas desta quinta-feira buscas domiciliárias e não domiciliárias nas referidas áreas de Vila Nova de Gaia e Gondomar, e carreou "prova material para o processo de forma a poder indiciar o suspeito identificado pela prática do crime, que terá causado um prejuízo ao lesado de cerca de 40 mil euros em artigos em ouro".

Segundo a mesma fonte, aquele fenómeno criminal causou "grande alarme social nos diversos estabelecimentos que comercializam ouro nesta cidade de Viana do Castelo".