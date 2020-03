Identificados condutores do vídeo de acidente em parque de estacionamento

João Pedro Campos Hoje às 17:10 Facebook

O Comando da PSP de Coimbra afirma ter identificado os dois condutores dos carros envolvidos num acidente no parque de estacionamento de um hipermercado na Figueira da Foz, cujo vídeo anda a circular na Internet.

Uma testemunha indicou ao JN não se ter tratado de uma corrida ilegal.

Segundo a PSP, do acidente resultou um ferido ligeiro, uma jovem de 19 anos, tendo os condutores, ambos de 21, sido identificados.

O JN ouviu uma pessoa presente no local, na madrugada de domingo, que afirmou ter-se tratado de um encontro de carros "tuning", e que a colisão aconteceu quando um elemento externo passou no local a acelerar e não respeitou um sinal de cedência de passagem.

"Quando o condutor do Honda arrancou com o carro, o do Mercedes abalroou-o a alta velocidade", alega a testemunha.