Idosa assaltada em casa em Rebordosa

Uma mulher de 68 anos foi assaltada na manhã desta quarta-feira, na Rua Alto do Facho, em Rebordosa, no concelho de Paredes. O ladrão fugiu a pé, com cerca de mil euros em ouro.

O assalto ocorreu perto das 10 horas da manhã, num momento em que a mulher se encontrava sozinha na habitação. Ao que o JN apurou, o assaltante já andava a rondar a habitação há alguns dias. Na terça-feira, chegou mesmo a entrar na cozinha, mas ao aperceber-se que a proprietária não estava sozinha, pediu uma indicação para uma empresa instalada na freguesia.

Esta quarta-feira, regressou à casa, no momento em que a mulher falava ao telefone com a filha, que se apercebeu do assalto e alertou as autoridades.

Empurrou-a, roubou-lhe ouro avaliado em cerca de mil euros e fugiu a pé. Está agora a ser procurado pelas autoridades. A idosa foi hospitalizada com queixas na zona lombar e pescoço.

A GNR de Lordelo esteve no local a tomar conta da ocorrência.