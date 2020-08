Idosa assaltada em cemitério do Porto

JN Hoje às 10:44 Facebook

Uma mulher de 71 anos foi vítima de um roubo no cemitério de Lordelo do Ouro, Porto, na manhã de ontem, segunda-feira. Os dois ladrões acabariam por ser detidos pouco depois pela PSP.

A idosa estaria no interior do cemitério, localizado na Rua de António Bessa Leite, quando foi abordada por dois homens. Os ladrões obrigaram-na a entregar as joias que tinha consigo e puseram-se depois em fuga.

Uma testemunha que vira o crime seguiu no encalço dos criminosos e alertou agentes da PSP que estavam a realizar uma ação de fiscalização de trânsito próxima do local.

Os ladrões acabariam por ser intercetados e detidos nessa operação. As joias foram devolvidas à proprietária.