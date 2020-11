Idosa com covid-19 detida em Lamego por violar confinamento 

Sandra Ferreira Hoje às 19:00 Facebook

Uma mulher de 79 anos foi detida em Lamego, onde vive, por violar o dever de confinamento obrigatório, anunciou esta sexta-feira a GNR.

A idosa foi apanhada quando regressava a casa, depois de ter ido a um estabelecimento comercial.

De acordo com a GNR, a detida, com covid-19, já estava referenciada por não cumprir o confinamento decretado pela Autoridade de Saúde Pública. "Depois de reunidas todas as condições de segurança, foi acompanhada à sua residência pelos militares", adianta a GNR.

A idosa foi constituída arguida e o caso foi entregue ao Tribunal Judicial de Lamego.