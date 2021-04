Idosa com "mal de inveja" burlada em 24 mil euros com a "leitura da sina e rezas"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:49 Facebook

Vítima foi abordada por duas mulheres na rua e em casa. Depois, foi ao banco levantar o dinheiro que possuía.

Uma idosa foi burlada em mais de 24 mil euros por duas mulheres, que prometeram livrá-la do "mal de inveja", através da "leitura da sina e rezas". As burlonas, ambas com 47 anos, foram detidas, na última quarta-feira, por burla qualificada, pela PSP de Sintra, quando estavam a pressionar a vítima a entregar-lhes mais 1500 euros.

A idosa começou por ser abordada na rua pelas duas mulheres. Mais tarde, e depois de terem obtido a sua confiança, as burlonas deslocaram-se a casa da vítima e convenceram-na que padecia de "mal de inveja". Na mesma ocasião, demonstraram que queriam ajudá-la, disponibilizando-se para lhe ler a sina e efetuar as rezas que a libertariam do mau olhado.

Acreditando na promessa, a idosa entregou, de imediato, todo o dinheiro que possuía e algumas peças de ouro. Dois dias mais tarde, dirigiu-se ao banco, levantou 20 mil euros e entregou esta quantia às burlonas. Já na posse de mais de 24 mil euros, as mulheres continuaram a pressionar a vítima, exigindo-lhe mais dinheiro.

O caso chegou ao conhecimento da Divisão Policial de Sintra da PSP na última terça-feira e, no dia seguinte, na sequência das diligências policiais realizadas, as burlonas foram localizadas, identificadas e detidas no Monte Abraão, também no concelho de Sintra. Aquando da detenção, as mulheres continuavam a pressionar a idosa, através de chamadas telefónicas, para lhes entregar mais 1500 euros para continuar com as rezas que haviam de a curar.