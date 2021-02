Idosa desesperada mata filha acamada em casa

Hoje às 13:48 Facebook

Uma mulher de 82 anos asfixiou a filha de 50 anos até à morte em casa no Barreiro. A vítima estava acamada e totalmente dependente dos cuidados da sua mãe, que está em prisão preventiva. O desespero estará na origem do crime.

O crime ocorreu na madrugada do passado dia 19. Os bombeiros do Barreiro foram chamados à residência, localizada no Alto do Seixalinho, às 7.55 horas e encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória. Acabou por falecer no local.

A almofada e os lençóis da cama tinham sangue, o que fez com que se desconfiasse da tese de crime. A PSP acionou a Polícia Judiciária de Setúbal que no local apurou que a vítima morreu asfixiada.

A mãe da vítima, suspeita do seu homicídio, teve que receber tratamento hospitalar devido ao nervosismo e acabou por ser detida por homicídio qualificado. Está atualmente em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires.