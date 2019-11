Ana Trocado Marques Hoje às 16:23 Facebook

Uma idosa foi encontrada carbonizada na cama, ao início da tarde deste sábado, na Rua das Corredouras, em Vila Chã, no concelho de Vila do Conde.

No local, está a Polícia Judiciária, a realizar perícias, uma vez que há suspeitas de crime. Até ao momento, sabe-se que o cadáver foi encontrado por volta da hora do almoço e que na casa da vítima estão ainda os bombeiros de Vila do Conde.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, a suspeita do crime recai sobre um familiar que vivia com a vítima.