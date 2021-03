Idosas que morreram em lar ilegal tinham sinais de subnutrição

Francisco Pedro Hoje às 09:41 Facebook

"Desleixo, abandono e falta de higiene". Este foi o cenário degradante que as autoridades encontraram quando, na passada quinta-feira, entraram no lar ilegal de Torres Novas e se depararam com duas idosas mortas e outras duas a necessitar de cuidados médicos.

A proprietária do espaço, de 41 anos, foi detida pela Polícia Judiciária e, no sábado, presente a um juiz de instrução de Tomar, ficando a aguardar julgamento em prisão preventiva, acusada dos crimes de maus-tratos agravados pelo resultado de morte, um crime de profanação de cadáver e dois crimes de maus-tratos.

Segundo apurou o JN, as quatro idosas que se encontravam no lar "estavam extremamente magras e com sinais de subnutrição", o que leva as autoridades a concluir que "estavam votadas ao abandono", não só ao nível da alimentação, mas também no que se refere à higiene pessoal. "É impressionante o nível de degradação que encontrámos", confessou fonte policial, reforçando a ideia de um cenário "macabro", quadro que já havia sido manifestado pelos autarcas de Riachos de Torres Novas. O lar ilegal funcionava no apartamento de um prédio no bairro Sopovo, na freguesia de Riachos, e acolhia quatro idosas. Na quinta-feira, a neta de uma das utentes tentou transferir a avó para outra instituição e foi impedida de entrar na casa pela proprietária. Ligou para a GNR a pedir apoio e os militares foram encontrar duas idosas já mortas, de 90 e 92 anos, e as outras duas, de 85 e 87 anos, a necessitar de cuidados médicos. A dona do lar cobrava uma mensalidade de 600 euros por cada utente.