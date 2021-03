Idoso abusou de três vizinhos menores

JN Hoje às 11:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 67 anos foi detido pela Polícia Judiciária por fortes indícios de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado, no distrito de Lisboa. As vítimas têm entre sete e dez anos e são vizinhas do detido.

Segundo um comunicado da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, os factos ocorreram entre maio de 2019 e janeiro deste ano, na residência do próprio suspeito, tendo o presumível autor aproveitado o facto de manter relações de vizinhança e de confiança com os pais das vítimas para cometer, repetidamente, os delitos.

O homem, de 67 anos, está fortemente indiciado da prática de inúmeros crimes de abuso sexual de crianças agravado, sobre três menores com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos.

O detido foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.