Idoso arrasta a esposa até à GNR para revelar amantes

Homem de 82 anos tinha 11 armas e mais de 500 munições para ameaçar vítima. Mulher de 79 anos sofreu maus-tratos ao longo de cinco décadas.

Convencido de que estava a ser traído, um homem com 82 anos arrastou a esposa, de 79, até ao posto da GNR, para que esta confessasse aos guardas o adultério e identificasse os amantes. O caso ocorreu em Felgueiras, na semana passada, e foi o último episódio num casamento com mais de 50 anos, durante o qual a mulher, apesar de sempre ter mostrado subserviência ao marido, não evitou ser alvo de constantes agressões. Nem escapou às ameaças com recurso a oito armas de fogo, duas facas e uma catana, que o octogenário foi adquirindo, de forma ilegal, ao longo dos anos. Detido e obrigado pelo juiz a abandonar a residência da família, o agressor permanece, porém, a viver na mesma habitação que a vítima.

O idoso entrou no posto da GNR convencido de que, na presença dos guardas, a esposa iria, finalmente, confessar a infidelidade. Mas quando disse ao que ia, imediatamente foi separado da mulher, porque os militares que o atenderam logo perceberam que se tratava de um caso de violência doméstica e acionaram o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel. No dia seguinte, os guardas recolheram o testemunho da vítima e, no final, acompanharam a septuagenária a casa. Nessa ocasião, viram que aquela foi recebida pelo marido com mais ameaças e tentativas de agressão. Sem contemplações, avançaram para a detenção do agressor.