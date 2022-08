Idoso atropelou mortalmente homem, fugiu e escondeu carro na garagem

TRA Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 81 anos atropelou mortalmente um corredor de 62 anos em Tomar. Não parou para prestar auxílio e fugiu. A GNR conseguiu localizá-lo em casa com o carro já escondido na garagem. Foi detido.

O atropelamento fatal ocorreu ao início da manhã de ontem, terça-feira, na estrada municipal 351 em Carril, Tomar. Pelas 7.10 horas, um homem de 62 anos que estava a praticar corrida foi atingido violentamente por um veículo. Após o atropelamento, o condutor suspeito encetou a fuga do local sem providenciar o socorro à vítima que acabou por falecer no local, apesar dos esforços do INEM.

A GNR foi alertada para a ocorrência e encetou diligências que culminariam com a identificação e localização do condutor suspeito poucas horas depois. O homem de 81 anos já estava em casa e com o carro parqueado na garagem. Os militares inspecionaram o veículo e constataram que apresentava danos compatíveis com o acidente em causa.

Confrontado com os indícios, o suspeito viria a assumir a autoria do atropelamento. Foi detido por suspeita de homicídio por negligência e omissão de auxílio. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.

A ação da GNR de Tomar contou com o reforço do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) de Santarém, que prossegue com as diligências de investigação e com apoio da VMER e INEM.