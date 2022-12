Idoso detido por abusar de deficiente de 37 anos desde 2019

JN Hoje às 11:45 Facebook

Um homem de 73 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Braga por suspeita dos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.

Segundo um comunicado da PJ, os factos em causa ocorreram desde 2019, no concelho de Fafe onde residem o agressor e a vítima, "um homem com 37 anos de idade, com nítida incapacidade de se autodeterminar sexualmente e opor resistência".

O suspeito foi detido, fora de flagrante delito, e vai ser apresentado à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.