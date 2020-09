Idoso morto em assalto a casa em Cascais

Sofia Cristino Hoje às 11:15 Facebook

Um homem de 90 anos foi encontrado morto na sequência de um assalto à casa onde vivia com a mulher, em Cascais.

Pinto de Almeida, de 90 anos, coronel reformado, foi encontrado morto na sequência de um assalto à casa onde vivia com a mulher, na Travessa Conde Castro Guimarães, num "bairro pacato" de Cascais, na quarta-feira à noite.

O idoso, encontrado prostrado no chão, terá sido espancado até à morte, segundo o JN apurou no local, e a mulher, Isabel Pinto de Almeida, 88 anos, encontrada na casa de banho, sofreu ferimentos ligeiros e está agora no hospital.

Segundo Maria do Carmo Rodrigues, empregada doméstica do casal, estes tinham "posses e dinheiro em casa". Terá sido a massagista da mulher que terá achado estranho esta não atender e contactado com a empregada. Maria do Carmo Rodrigues ao chegar percebeu que "algo estranho" se passava. "O carro estava cá fora e as luzes apagadas, não era habitual", explica ao JN.

A empregada tentou entrar em casa mas a chave estava por dentro e não conseguiu. Ouviu Isabel Pinto de Almeida dizer que "algo de muito mau tinha acontecido" e ligou para a PSP e os bombeiros.