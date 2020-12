Idoso encontrado morto com "sinais de violência" no Fundão

António Soares e Inês Banha Hoje às 15:46, atualizado às 16:45 Facebook

Um homem de 70 anos foi, esta sexta-feira de manhã, encontrado morto com "sinais de violência" na localidade de Escarigo, no concelho do Fundão.

O cadáver foi descoberto entre as 9.30 e as 10 horas por um popular, num terreno agrícola perto da residência do idoso, confirmou ao JN fonte oficial da GNR.

A Polícia Judiciária, que chegou ao local pelas 13.30 horas, está a investigar.

Ao que o JN apurou, os primeiros indícios recolhidos apontam para que se tenha tratado de uma queda acidental, sem intervenção de terceiros.