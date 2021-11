Idoso encontrado morto no Porto em casa e com as mãos amarradas

JN Hoje às 21:40 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um reformado, encontrado, esta sexta-feira, sem vida e com aparentes sinais de violência, em casa, no Porto.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a vítima, com cerca de 82 anos, foi encontrada com as mãos amarradas.

O alerta foi dado no final da tarde desta sexta-feira e foi chamada a PSP, que perante sinais de homicídio chamou a PJ, que ainda está no local, um apartamento, no bairro Pinheiro Torres, no Porto.

O apartamento aparentava ter sido assaltado, porque havia várias gavetas e móveis abertos e remexidos.