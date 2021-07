Hoje às 18:29 Facebook

Um homem, com cerca de 80 anos, foi encontrado morto, na manhã deste domingo, na Quinta da Jardina, em Faro. O idoso estava caído e ensanguentado.

O idoso vivia sozinho e o alerta foi dado pelos vizinhos. O corpo estava ensanguentado e a casa tinha sinais de ter sido remexida, com uma das janelas partida.

No local esteve a GNR, mas o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que não descarta a hipótese de crime, embora só a autópsia possa determinar as causas da morte do idoso.