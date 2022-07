Idoso encontrado por vizinho com mãos e pés amarrados em Ponte da Barca

Um homem de 86 anos foi encontrado por um vizinho com as mãos e os pés atados na sua habitação em Touvedo São Salvador, Ponte da Barca.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o idoso contou que "foi amarrado de madrugada (de domingo para segunda-feira), entre a uma e as duas horas da manhã, por uns indivíduos, que entraram no seu domicilio".

A mesma fonte adiantou que o alerta foi dado por um vizinho da vítima, que terá estranhado a sua ausência e, ao procurá-lo no seu domicílio, acabou por o encontrar "deitado, com os pés e as mãos amarrados, entre a cama e a porta do quarto".

O caso foi entregue à Polícia Judiciária por ter sido considerado sequestro. Desconhecem-se as circunstâncias do sucedido. De acordo com aquela fonte da GNR, o idoso "encontrava-se desorientado e não soube explicar muito bem o que aconteceu".