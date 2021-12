Idoso fica com perna partida ao resistir a assalto violento em Valongo

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:42 Facebook

Dois homens arrombaram casa de casal de idosos, que vivia sozinho. Assaltantes foram forçados a fugir sem nada roubar.

Um homem, que vai fazer 80 anos este mês, teve de ser operado a uma perna partida, na sequência de agressões sofridas durante um assalto à sua habitação. Na casa situada no meio de um pacato bairro residencial, no centro da cidade de Valongo, estava também, acamada, a mulher da vítima. Esta escapou ilesa ao ataque de dois homens que, perante a resistência do idoso, fugiram do local sem nada roubar. Foi a terceira vez que a residência do casal foi assaltada.

Eram quase duas horas da madrugada da passada segunda-feira quando os assaltantes arrombaram a porta do rés-do-chão de uma moradia da rua Alexandre Herculano. No interior, o casal de idosos, que ali reside sozinho, logo deu conta do barulho efetuado pelos dois ladrões, mas só o homem foi tentar perceber o que se estava a passar. A mulher, com mais de 80 anos, está há muito acamada e foi, portanto, no leito que ouviu as ameaças e agressões ao marido.