Idoso pediu 20 mil euros emprestados para ajudar GNR acusado de burla

Um militar da GNR, uma auditora de justiça e outros dois arguidos estão a ser julgados por crimes de burla, no Tribunal de Guimarães.

A testemunha Domingos Teixeira contou esta quarta-feira, no Tribunal de Guimarães, que foi vítima de burla ao entregar 50 mil euros - 20 mil dos quais tinha pedido emprestados - a um "amigo" que, alegadamente, precisava muito de dinheiro para ajudar o filho a "safar-se" de um problema.

Aquele idoso de Celorico de Basto é uma das alegadas vítimas do "amigo" Joaquim Ribeiro, da mulher deste, Jovita, do filho Sérgio Ribeiro, militar da GNR, e da nora Soraia Gonçalves Ribeiro, auditora de justiça (aluna de curso de formação de juízes, no Centro de Estudos Judiciárias). Estes quatro arguidos estão a ser julgados por crimes de burla.