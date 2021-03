Idoso simula roubo do telemóvel para obter verba do seguro

JN Hoje às 15:56 Facebook

Um homem de 71 anos foi detido pela PSP de Oeiras por suspeita de falsa denúncia. O detido perdeu o telemóvel mas simulou que o mesmo tinha sido roubado para burlar a companhia de seguros.

O idoso foi à esquadra da PSP formalizar uma denúncia de um suposto crime de que teria sido alvo. Segundo relatou aos agentes tinham-lhe roubado o telemóvel pelo método de esticão.

Os agentes pediram ao homem que descrevesse com exatidão os pormenores do roubo para poderem, de imediato, desencadear diligências para identificar os criminosos. Porém, "ao iniciar a explicação, o detido, apresentou uma postura bastante nervosa, com um discurso incoerente, respondendo de forma curta e pouco clara, o que levantou suspeitas de que a narrativa pudesse não ser verdadeira", relata um comunicado da PSP.

Face ao nervosismo e uma vez que o equipamento estava segurado, os polícias ficaram com a "clara suspeita" de que poderiam estar na presença de uma simulação de crime com o objetivo de burla à companhia de seguros.

Confrontado com a incoerência do seu discurso, o detido informou que tinha perdido o telemóvel mas que inventara que teria sido vítima de roubo para ser ressarcido do valor do mesmo pela companhia de seguros.

O homem foi detido e oportunamente será notificada para comparecer nos Serviços do Ministério Publico da Comarca de Lisboa Oeste, Oeiras.