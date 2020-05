Igreja de Braga investiga queixas de abusos sexuais sobre menores

Francisco Pedro Hoje às 07:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma das denúncias visa um importante elemento da Cúria Diocesana e outra um pároco entretanto falecido.

A Comissão de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis da arquidiocese de Braga, uma das primeiras a ser criadas em Portugal, já recebeu duas queixas por alegados abusos sexuais por parte de dois elementos do Clero, revelou ao JN o bispo auxiliar, D. Nuno Almeida. O JN apurou que uma das queixas em fase de investigação visa um sacerdote que até há pouco tempo exercia funções num importante órgão da Cúria Diocesana. A outra refere-se a denúncias de alegadas situações de abuso cometidas por um pároco que já morreu há alguns anos, pelo que deve ser arquivada.

Estas queixas são recentes e surgiram no âmbito da comissão de proteção de menores criada no final do ano passado na arquidiocese, em sintonia com as orientações do Papa e da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que tinha fixado junho como data limite para a constituição destas comissões em todas as dioceses.