Ihor foi barrado no aeroporto após ser questionado com recurso ao tradutor do Google

O cidadão ucraniano que, em março de 2020, morreu no aeroporto de Lisboa depois de ter sido, alegadamente, espancado por três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi barrado à entrada de Portugal após ter sido questionado com recurso ao tradutor do Google.

"A única palavra que ele disse foi 'traktor'", adiantou esta terça-feira, na quarta sessão do julgamento, Augusto Costa, o inspetor do SEF que conduziu, pelas 11 horas de 10 de março de 2020, a diligência e que não está acusado de qualquer crime. Costa interpretou que, com o recurso àquela palavra, Homeniuk terá querido dizer que aterrara em Portugal para trabalhar. Não teria, contudo, os documentos necessários para tal.

Cinco horas depois, o cidadão foi novamente entrevistado por outros dois inspetores, Rui Tártaro e Irina Fonseca, esta última fluente em russo e que, por isso, atuou como intérprete. "Explicou que vinha trabalhar na empresa de um amigo", testemunhou Tártaro, precisando que se trataria de uma entidade com "várias valências", nomeadamente trabalhos agrícolas e construção civil.

Questionado pelo tribunal sobre o tempo entre as duas abordagens, Tártaro reconheceu que é "normal" os passageiro retidos esperarem várias horas pela segunda entrevista. "O volume de trabalho é avassalador", garantiu. Nesse dia, teve quatro entrevistas "que deram quatro recusas de entrada". "É possível que tenha tido mais uma ou duas medidas cautelares", acrescentou.

A expulsão foi confirmada já depois das 19 horas por Paulo Reis, inspetor coordenador. "Não tive qualquer contacto com o passageiro", afirmou.

Pelas 21.30 horas, Homeniuk foi transportado, na sequência de uma convulsão, ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Na manhã seguinte, foi conduzido, após ter alta hospitalar, ao Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa. Ter-se-á recusado, por duas vezes, a embarcar para Istambul, na Turquia, onde fizera escala após sair da Ucrânia, com destino a Portugal. Segundo Costa, os voos provenientes daquela cidade "são considerados de risco", por ser uma rota usada, entre outros ilícitos, para tráfico de seres humanos.

Morreu pelas 18.40 horas de 12 de março, dez horas depois de, segundo o Ministério Público, ter sido espancado com socos, pontapés e bastonadas por Luís Silva, de 44 anos, Bruno Sousa, de 42, e Duarte Laja, de 48. Terá asfixiado lentamente até à morte, após ter sido deixado manietado de barriga para baixo. Os três inspetores do SEF, únicos arguidos no processo negam todas as acusações.

O julgamento continua na quarta-feira, no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Os suspeitos estão acusados, em coautoria, de um crime de homicídio qualificado, cuja pena pode ir até 25 anos de prisão. Silva e Laja respondem ainda por detenção de arma proibida.