IHRU fez levantamento dos danos nas casas de Pedrógão Grande em cinco dias

JN/Agências Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um técnico superior do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) disse esta quinta-feira ao Tribunal de Leiria que foi feito em cinco dias o levantamento de todos os danos nas habitações afetados pelo incêndio de 17 de junho de 2017, em Pedrógão Grande.

Victor Reis, cujo depoimento prossegue hoje à tarde, adiantou que, logo a seguir ao incêndio de Pedrógão Grande, o Governo determinou que o IHRU fosse para o terreno avaliar os danos.

"Estivemos no terreno em articulação com os três municípios mais afetados: Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande. Criámos várias equipas com elementos do IHRU, Segurança Social, Proteção Civil e um representante da câmara ou da junta de freguesia", adiantou hoje ao coletivo de juízes, em mais uma sessão de julgamento que decorre na Exposalão, na Batalha.

Segundo explicou à Procuradora da República, "o objetivo era fazer o levantamento de todas as construções que tinham sido danificadas ou destruídas pelo incêndio", informação que seria depois entregue à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que "iria apresentar ao Fundo de Emergência da União Europeia".

"Este trabalho foi feito entre os dias 22 e 27 de junho. Depois, do dia 27 a 29, foi realizado um relatório, que foi enviado à CCDR. Detetaram-se algumas imprecisões e foi enviado logo um email a chamar a atenção. No dia 2 de julho, foi quando foi enviado o conjunto da informação completa com as listagens finais", revelou ainda.

Victor Reis precisou que o levantamento foi feito de forma a "identificar e quantificar os prejuízos".

PUB

"Foi percorrido todo o território e batida casa a casa onde houvesse danos. Foi criado um identificador e georreferenciação, com todos os elementos que caracterizavam cada casa, a freguesia, localidade, código de identificação e juntavam-se todas as fotografias, para não haver dúvidas", explicou.

Na informação recolhida era ainda indicado se as habitações tinham seguro, os dados dos artigos matriciais, áreas, o estado de conservação e a quantificação dos danos. Constava ainda referência a ser primeira ou segunda habitação e se eram estruturas de arrumos, armazéns ou outros.

"Esta informação era feita com informação recolhida no local. Em alguns casos, os proprietários estavam no terreno, não foi a maioria, outras vezes eram vizinhos que davam informações e noutras era a própria autarquia que esclarecia. Sublinho que isto foi feito em condições extremas e o relatório chama a atenção que seria necessário voltar ao terreno para melhorar aquela recolha de informação", alertou.

Segundo Victor Reis, "posteriormente houve pedidos de esclarecimento pela CCDR e a partir daí o processo do IHRU encerrou-se".

Na sessão de hoje foi também ouvido o arquiteto João Pereira, que trabalhou com a SIC Esperança na reconstrução de algumas habitações, e que referiu que a intervenção efetuada teve por base as listagens do Município de Pedrógão Grande.

O julgamento das alegadas irregularidades no processo de reconstrução das casas que arderam no incêndio de junho de 2017 no concelho de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que alastrou a municípios vizinhos tem 28 arguidos.

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, e o ex-vereador deste município Bruno Gomes estão entre os arguidos. Estão pronunciados por 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, os mesmos do despacho de acusação.

Este incêndio provocou 66 mortos e 253 feridos, tendo destruído cerca de 500 casas, 261 das quais habitações permanentes, e 50 empresas.