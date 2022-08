Imigrante encontrado morto na estrada com lesões de eventual atropelamento

Um imigrante guineense, de 37 anos, foi encontrado morto numa estrada de Loures, na madrugada de segunda-feira. Em causa poderá estar um atropelamento seguido de fuga, pelo que o caso está sob alçada da secção de investigação de acidentes de viação da PSP. Não há suspeitos identificados, nem são conhecidas testemunhas.

O alerta foi dado às 3.48 horas de segunda-feira, na Rua António Sérgio, em Santo António dos Cavaleiros, Loures. O local onde foi encontrado o corpo da vítima, Mezio Carvalho, é uma reta com pouca iluminação e sem sistema de videovigilância. O imigrante africano circularia sozinho, a pé, em direção a sua casa, na Quinta do Infantado.

Os ferimentos que o corpo de Mezio Carvalho apresentava fazem as autoridades acreditar que a vítima foi atropelada. Por isso, a PSP tenta agora identificar e localizar a viatura e o condutor responsável.

No local do acidente, os bombeiros de Loures ainda tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso. O óbito foi declarado pela viatura médica de emergência e reanimação de Loures, tendo o corpo sido transportado para a morgue do hospital local.

O homem de 37 anos deixa uma filha menor.