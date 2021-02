Incendeiam carro após assaltar bombas na A4

A.P. Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

As bombas da Repsol em Penafiel foram esta madrugada alvo de um assalto com arma branca. Os ladrões fugiram e depois incendiaram o carro onde seguiam em plena A4 para despistar as autoridades.

Ao que o JN conseguiu apurar, o assalto terá ocorrido por volta das 5 horas desta madrugada de terça-feira. Os ladrões terão usado uma arma branca para intimidar o funcionário da estação de serviço.

Após o crime, os assaltantes puseram-se em fuga em direção ao Porto. Entre as saídas de Penafiel e Penafiel Sul, terão trocado de carro para despistar as autoridades. Encostaram o veículo usado no assalto junto aos railes e incendiaram-no.

Refira-se que, a 22 de janeiro, esta mesma estação de serviço já havia sido alvo de um roubo à mão armada.